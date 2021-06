Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Gherzan, membru PMP și fost candidat la Primaria Pitești, urmarește cu interes ceea ce se intampla pe scena politica și, cu precadere, la PNL, partid in care vor avea loc alegeri in acest an. Focul pare ca mocnește in principalul partid de guvernamant, iar Catalin Gherzan spune ca balanța se…

- Primele imagini din drona cu debutul lucrarilor pe lotul 3 al drumului expres Craiova-Pitești, intre Slatina și localitatea Colonești (limita județul Argeș) au fost publicate de Asociația Pro Infrastructura. Filmarea incepe de langa Slatina, de la granița cu tronsonul 2, și continua spre Pitești. „Speram…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat, luni, la Antena 3, scenariile in baza carora elevii vor merge la scoala pe 5 mai. Potrivit acestuia, vor veni la școala, indiferent de clasa și de scenariu toți cei 27.750 de elevi din invațamantul special. Sorin Cimpeanu a precizat ca s-a reușit reducerea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii vor reveni in banci in data de 5 mai. De asemenea, acesta a mai spus ca ”inițiativa de decalare a vacanțelor in funcție de regiuni este o inițiativa in care nu am reușit sa identific interesul elevului”. ”Inițiativa de decalare a vacanțelor in…

- Deputatul Simona Bucura-Oprescu a lansat un mesaj cu ocazia vizitei in județul Argeș a ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, domnul Cseke Attila. “Visul meu este ca, fiecare dintre noi sa putem intr-o zi avea o alta viața in comunitate. O viața mai buna in care autoritațile…

- La inițiativa unui grup de piteșteni, printr-o acțiune de voluntariat condusa de Dan Draguț, municipalitatea piteșteana ii invita pe toți cei care doresc sa iși deschida cont pentru plata electronica a impozitelor și a taxelor locale sau care doresc sa fie asistați pentru a-și achita on-line obligațiile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune scurtarea semestrului al doilea cu o saptamana. Școala s-ar termina pe 25 iunie, iar examenele ar avea loc la datele stabilite. Vacanța din 2 aprilie pana pe 4 mai ramane printre propuneri. Sorin Cimpeanu a declarat, la Digi24, ca Ministerul Sanatații a cerut…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, precizeaza ca pentru anul scolar 2020 – 2021 sunt suspendate tezele. „In consecinta, la finalul semestrului al doilea, mediile pentru toate disciplinele se obtin prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat intreg”, a transmis ministrul. ”Pentru…