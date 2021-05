Sorin Cîmpeanu: Elevilor care au simptome specifice de orice fel sau vulnerabilități li se recomandă să nu intre în colectivitate Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca elevii nu sunt obligați sa mearga la școala in cazul in care prezinta simptome specifice de orice fel, cum nu sunt obligați sa mearga nici cei care au vulnerabilitați sau alte motive intemeiate – dimpotriva, in astfel de situații, școlarilor li se recomanda sa nu intre in colectivitate, iar unitațile de invațamant sunt obligate sa le asigure predarea in sistem online. Școlile sunt obligate sa le asigure predarea in sistem online elevilor cu simptome de orice fel, cu vulnerabilitați sau cu motive intemeiate, a precizat Sorin Cimpeanu „Vineri, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

