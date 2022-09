Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, in deschiderea ședinței de guvern de miercuri, 14 septembrie, ca a solicitat sa se sigure fiecarui copil din țara dreptul la educație și sa se faciliteze impreuna cu autoritațile locale copiilor din Romania accesul la școli prin decontarea transportului. In contextul…

- Cu mai puțin de o saptamana inainte de inceperea anului școlar, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca 14,3% din unitațile de invațamant nu au obținut inca autorizația de securitate la incendiu. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a cerut prefecților sa ia toate masurile menite sa previna „producerea…

- Cum vor fi verificați profesorii care fac meditații cu elevii de la clasa. Precizarile ministrului Educației despre procedura Proiectul Legii invațamantului preuniversitar prevede ca profesorii nu au voie sa faca meditații cu elevii din clasele la care predau. Referitor la modalitatea in care aceste…

- Noul Bacalaureat va arata complet diferit pentru elevii care intra in clasa a noua de anul viitor. Prima proba scrisa va cuprinde intrebari din matematica si limba romana, inclusiv gramatica, doar in proportie de 40 la suta. Iar proba prezentata ca facultativa in draftul legii va deveni, cel mai probabil,…

- Bacalaureatul in anul 2027 ar putea arata complet diferit de formatul examenului de maturitate de astazi. Ministrul educației Sorin Cimpeanu a explicat intr-o emisiune la TVR Info ca ar putea exista o proba scrisa pentru verificarea competențelor de baza la toate materiile și alte probe de competențe,…

- Dupa absolvidea studiilor universitare cine vrea sa devina profesor „nu mai intra direct la clasa”, ci „faci un an de stagiatura”, a anunțat vineri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-un discurs susținut la Institutul Aspen, potrivit Edupedu . Astfel, un debutant va face un an de stagiatura, cu…