- Concursul pentru posturile de directori de școli va incepe in 14 septembrie, nu in 27 iulie, așa cum a fost anunțat anterior, a declarat miercuri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a participat miercuri la o ședința a Comitetului pentru dialog social,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, l-a demis pe inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ionel Puscas. Decizia vine dupa ce Pușcaș a declarat ca incidentul cu elevul care s-a aruncat de la etaj a fost „o joaca obișnuita”

- Ocuparea functiei de director de scoala se va face in urma unui examen mult mai riguros decat cel de pana acum. Cel putin asta sustin autoritatile. Nu este prima data cand o fac. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in etapa a doua a concursurilor din comisiile de evaluare trebuie sa faca…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca a discutat cu noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila , legat de testarea elevilor in școli și ca „sunt județe in care au fost folosite, in doua luni, 30 sau 40 de teste”. „S-au cumparat 1.350.000 de teste antigen pentru elevi, dar, conform ultimelor raportari,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca varianta testelor de saliva in școli ar putea fi luata in calcul, cel puțin pentru o anumita categorie de elevi și profesori. Pana acum, testarea in școli a fost inexistenta, a declarat ministrul la Digi24.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, reactioneaza dupa ce ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu a afirmat ca ministerul Sanatatii nu poate achizitiona teste rapide neinvazive pentru a fi utilizate in scoli si anunta ca nu mai considera realizarea acestei testari o conditie necesara pentru reluarea invatamantului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis joi ca problema testarii in scoli va fi rezolvata ‘extrem de rapid’, prin asigurarea personalului medical necesar, dar si a testelor non-invazive. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrunirii Comisiei pentru…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a recunoscut, marți, intr-o conferința de presa, ca a crescut numarul elevilor infectați in școli. "Incercam, in masura posibilului, sa ne pozițioonam de cealalta parte a baricadei și sa aflam de la autoritați ceea ce trebuie sa aflam. Astazi avem 192 de elevi infectați…