- Elvir Kolic, golgeterul Craiovei, a suferit o accidentare grava in minutul 35 al partidei cu Poli Iași. Ovidiu Mihalache, fundașul central al lui Poli Iași, a avut o intrare extrem de dura asupra lui Koljic, la mijlocul terenului. Piciorul atacantului bosniac a fost prins in pamant și a urmat un țipat…

- Victor Naicu, fost antrenor al Universitatii Craiova, a prefatat pentru GdS partida Stiintei cu Poli Iasi. Disputa cu moldovenii este programata vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“ si conteaza pentru etapa a 6-a din Liga 1. „Trebuie sa avem o toamna linistita“ Victor Naicu este de…

- Cristiano Bergodi, antrenorul liderului Ligii 1, Universitatea Craiova , a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare intalnirii cu Poli Iasi. Disputa cu gruparea moldoveana va avea loc vineri, 2 octombrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, si va „deschide“ etapa a 6-a. „Am vazut…

- "Eu am fost internat dupa doua zile cu diagnostic de asimptomatic. A trebuit sa stau cele 14 zile (n.r. - in izolare), asa este protocolul. Am fost pozitiv si mi-am mai facut si acum trei, patru zile un test, tot asa... Am zis sa nu intru in panica, pentru ca mi se pare ceva normal si sansa de a…

- Presedintele CS Universitatea Craiova, Sorin Cartu, managerul general Marcel Popescu, directorul sportiv Ovidiu Costesin si team-managerul Emil Pieleanu au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza sport.ro.Acestia au fost internati la Spitalul de Boli Infectioase Craiova, a precizat sursa…

- Universitatea Craiova s-a impus clar, scor 2-0, in partida susținuta duminica seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Astrei Giurgiu. Partida a contat pentru etapa a 2-a din Liga 1. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Elvir Koljic și Alexandru Cicaldau. La finalul intalnirii din Banie,…

- Universitatea Craiova si CFR Cluj sunt gata sa se lupte pentru titlu. Partida va avea loc luni seara de la ora 20.30 pe stadionul Ion Oblemenco. Cine castiga poate sa deschida sampania. Temerile cauzate de pandemie au pus sub semn de intrebarea incheierea sezonului pe teren.Jucatorii CFR-ului…

- Universitatea Craiova a invins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 (1-1), duminica seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', intr-o partida din etapa a saptea a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Universitatea s-a impus prin doua goluri marcate din penalty, de Alexandru Cicaldau (24…