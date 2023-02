Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Dumitrescu a tras concluzia, dupa meciul FCSB – Universitatea Craiova 1-1. „Mister” a analizat „la cald” prestațiile celor doua echipe care și-au imparțit punctele in duelul „de foc” de pe Arena Naționala. Fostul component al Generației de Aur considera ca schimbarile efectuate de cei doi antrenori…

- FCSB - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 19 februarie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Andrea Compagno risca sa rateze derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, din etapa a 26-a din Liga 1. Atacantul italian al vicecampioanei a incasat o lovitura in genunchi in timpul antrenamentului de vineri și are șanse mici sa joace in duelul de pe Arena Naționala. Vestea a fost oferita chiar de Mihai…

- Adrian Mititelu a avut o reacție fabuloasa dupa Rapid – FC U Craiova 1948 1-2, din etapa a 25-a din Liga 1. Patronul oltenilor a fost incantat la finalul partidei. A dezvaluit ca l-a visat pe Gica Hagi inaintea meciului. In ciuda rivalitații, Mititelu anunța ca ii iubește pe fanii rapidiști. „Nu e surpriza,…

- Denis Alibec s-a aflat sub lupa lui Ciprian Marica, dupa FCSB – Farul 2-3. Fostul atacant al naționalei Romaniei, devenit acționar la Farul, a analizat jocul lui Alibec și a tras concluzia. Denis Alibec a marcat primul gol al Farului in derby-ul de pe Arena Naționala, cu o execuție fantastica din lovitura…

- Gica Popescu a oferit prima reacție dupa ce Farul a invins FCSB in prelungiri. Echipa lui Gica Hagi a intors miraculos scorul in derby-ul de pe Arena Naționala, in minutele 90+5 și 90+6. Popescu a trait la intensitate maxima duelul cu vicecampioana, iar la final a dezvaluit momentul care a schimbat…

- Biroul Politici de Reintegrare din cadrul guvernului de la Chisinau a reiterat miercuri " angajamentul ferm al guvernului Republicii Moldova de a reglementa conflictul transnistrean exclusiv pe cai pasnice si politice, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova,…

- Vestea demisiei lui Mirel Radoi (41 de ani) de la CS Universitatea Craiova l-a surprins pe Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul celor de la FCSB. Imediat dupa eșecul cu FC Argeș, scor 1-2, cel care a consemnat eliminarea oltenilor din Cupa Romaniei, Mirel Radoi a anunțat ca demisioneaza. Motivul nu…