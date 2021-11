Stiri pe aceeasi tema

- Nadina a avut 4 single-uri de succes sub numele de Nadiris. Apoi s-a reinventat, și-a schimbat complet look-ul și a lansat primul ei single „Alibi” sub numele de Nadina. Acum la un an distanta, revine cu o noua surpriza muzicala intitulata „Mi-e dor de tine”. Piesa a fost produsa de On Music Studio…

- Red Parlament lanseaza single-ul „10 Pacate”, insoțit și de un videoclip sugestiv. Muzica a fost compusa de Nicula Marius Dumitru (Mario Joy), care a și produs piesa, și Doru Isaroiu, iar versurile au fost scrise de Emanuela Oancea. Melodia „10 Pacate” transmite povestea unui personaj care cade prada…

- Dupa o saptamana in care gandurile iubitorilor de motorsport au fost indreptate catre regretatul pilot Adrian Raspopa, care sambata, 4 septembrie, a plecat catre cer, urmare unui accident dramatic la Raliul Iașului, piloții din cadrul Campionatului Național de Super Rally au turat din nou motoarele,…

- Eugenia Nicolae a devenit cunoscuta datorita participarii de anul acesta la emisiunea Romanii au talent, iar de atunci a incantat publicul cu o mulțime de piese compuse chiar de ea. Dupa succesul unor melodii care imbina folclorul cu sound-uri noi, precum „Inima n-o mai rabda” și „De ce nu ma legeni”,…

- La inceput de toamna, Las Olas lanseaza „Natural”, o piesa hot cu versuri in limba spaniola, ce imbina beat-urile EDM. Compusa de catre DJ SAVA alaturi de Florentina Catalina Ciuna și Daniel Mitroi, „Natural” este o piesa cu o energie incredibila care te provoaca sa dansezi oriunde te-ai afla, dar in…

- Dupa colaborarea fusion cu Vali Vijelie, Yssa revine in muzica pop cu un nou single și videoclip, „Inchide ușa”. Piesa este compusa de John Romanu, de producție ocupandu-se Phelipe, iar Mix/Masterul este realizat de Alexandru Truța. „”Inchide ușa” este o piesa la care John Romanu a lucrat de ceva vreme…

- De ziua ei, JO a pregatit un cadou muzical pentru fanii sai și anume o piesa cu influențe trap: „Ziua lu’ Ioana”. Fiind prima piesa de acest gen din cariera, JO și-a ales foarte bine momentul, dar și titlul single-ului, lansarea lui fiind chiar de ziua ei de naștere. Compusa de catre Florin Boka alaturi…

- ARRA este un artist romano-palestinian care a fost remarcat de profesioniștii din industrie dar și de public datorita prestațiilor excelente de pe scena Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala și Megastar, unde a caștigat finala. Acesta lanseaza primul sau single in limba araba, Al Arab Hubol.…