- Sorana Cirstea (40 WTA) a invins-o pe Alison Riske (37 WTA), scor 6-3, 6-4 și s-a calificat in turul 2 al turneului WTA de la Montreal. Victoria Soranei nu a fost pusa nicio clipa sub semnul intrebarii. A inceput ideal și s-a desprins rapid la 3-0. Serviciul i-a funcționat la parametri inalți in primul…

- ​Sorana Cîrstea (40 WTA) s-a calificat, luni, în turul doi al turneului WTA 1000 de la Montreal. Sportiva noastra a trecut de Alison Riske (37 WTA) și cunoaște numele adversarei din runda urmatoare.Sorana Cîrstea a avut nevoie de o ora și 33 de minute pentru a obține victoria,…

- Simona Halep, locul 10 WTA si favorita 6, și-a aflat adversara din turul doi la turneul de categorie "WTA 1000" de la Montreal.Acceptata direct în turul doi, Simona se va confrunta cu învingatoarea duelului dintre Danielle Collins (SUA, 36 WTA) și Jil Teichmann (Elvetia, 65…

- Mihaela Buzarnescu a obținut, sâmbata, calificarea în turul al doilea de la JO 2020, proba de simplu. Sportiva noastra se va duela în urmatorul meci cu Marketa Vondrousova, fosta finalista la Roland Garros (2019). Pe contul personal de Instagram, Miki a transmis un mesaj dupa victoria…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe belarusa Victoria Azarenka, in trei seturi, cu 7-6 (5), 3-6, 6-4. Cirstea (31 ani, 45 WTA) a obtinut prima sa victorie in fata Victoriei…

- Jucatoarea romana de teni Sorana Cirstea (locul 45 WTA) s-a calificat in turul trei al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, joi, in turul secund, pe belarusa Victoria Azarenka (14 WTA și favorita 12). Sorana Cirstea s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-4, in doua ore si 18…

- Irina Begu s-a calificat miercuri, 30 iunie, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe croata Petra Martic cu 7-5, 6-7 (7), 6-3, noteaza Agerpres . Begu (30 ani, 79 WTA) s-a impus dupa doua ore si 33 de minute in fata croatei Martic (30 ani,…

- Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 euro, luni seara, dupa ce a invins-o pe americanca Venus Williams, cu 6-1, 2-6, 6-1. Cirstea (31 ani, 61 WTA) a avut nevoie de o ora si 45 de minute pentru a obtine prima sa victorie…