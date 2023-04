Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea s-a calificat in turul secund al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, in trei seturi, cu 6-3, 3-6, 6-1. Tenismena in varsta de 33 ani s-a impus dupa aproape doua ore de joc. Cirstea a incheiat cu 7 asi, in timp ce Davis a avut 3, dar a comis si…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 41 WTA) s-a oprit in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Miami, dupa ce a pierdut in fața Petrei Kvitova (33 de ani, 10 WTA), scor 5-7, 4-6. Sorana Cirstea a revenit in Romania dupa turneul de la Miami, va avea o scurta perioada de odihyna, dupa care va pleca [...] Articolul…

- Sorana Cirstea (32 de ani, locul 74 WTA) a reușit o victorie importanta, 6-4, 6-4, in fața Arynei Sabalenka (24 de ani, locul 2 WTA) și s-a calificat in semifinalele WTA Miami. Succesul obținut in fața sportivei din Belarus este unul cu adevarat de notat pentru Sorana Cirstea. Romanca a reușit sa-i…

- Sorana Cirstea (32 de ani, 74 WTA) o invins-o pe Karolina Muchova (26 de ani 55 WTA) in turul trei de la Miami, scor 7-5, 6-1, astfel ci romanca s-a calificat in „optimile” WTA Miami. Partida a inceput cu un serviciu pierdut de Sorana, insa romanca a reușit si obțini break-ul la scorul de 2-3. [...]…

