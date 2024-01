Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (33 de ani, 27 WTA) a fost eliminata in turul 1 de la Australian Open. A fost invinsa de Yafan Wang (29 de ani, 94 WTA), din China, scor 6-0, 5-7, 2-6. Jucatoarea din Romania a condus cu 6-0, 3-0, iar pariorii au incercat sa profite și au mizat o suma enorma pe succesul acesteia. ...

- ​Emma Raducanu și-a asigurat un loc in turul doi de la Australian Open, britanica trecand fara emoții de americanca Shelby Rogers. Emma a avut nevoie de o ora și 17 minute pentru a se impune in fața experimentatei Shelby (161 WTA / 31 de ani), scor 6-3, 6-2. Revenita recent pe terenul de tenis, Raducanu…

- Sorana Cirstea, cap de serie numarul 22, a fost invinsa de chinezoaica Yafan Wang, cu 0-6, 7-5, 6-2, marti, la Melbourne, in prima runda a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cirstea (33 ani, 27 WTA) s-a inclinat dupa aproape doua ore de joc (1 h 57 min) in fata unei adversare…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 26 mondial si cap de serie 22, a fost eliminata, marti, in runda inaugurala la Australian Open, primul grand slam al anului.Cirstea a castigat primul set al meciului cu sportiva chineza Yafan Wang, locul 97 mondial, scor 6-0, dar apoi le-a pierdut pe urmatoarele…

- Sorana Cirstea (33 de ani, 27 WTA) a fost eliminata in turul 1 de la Australian Open. A fost invinsa de Yafan Wang (29 de ani, 94 WTA), din China, scor 6-0, 5-7, 2-6. Toate cele trei reprezentate ale Romaniei la Melbourne au plecat acasa din primul tur. Dupa un inceput slab de an, cu doua infrangeri…

- Dupa Ana Bogdan, și Jaqueline Cristian (84 WTA, 26 de ani) a fost eliminata in turul 1 de la Australian Open 2024. A pierdut in doua seturi in fața cehoaicei Katerina Siniakova (49 WTA, 27 de ani), scor 2-6, 5-7. omanca nu a putut face fața adversarei in primul set, pe care l-a cedat rapid, in doar…

- Sorana Cirstea (27 WTA) va juca marți de dimineața in primul tur la Australian Open. In runda inaugurala a marelui turneu, targovișteanca o va infrunta pe chinezoiaca Yafan Wang (locul 97 WTA). In cazul in care va trece de primul tur, Cirstea o va intalni pe caștigatoarea meciului dintre Emma Raducanu…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a tablourilor principale de la Australian Open 2024, competiție care va debuta pe 14 ianuarie. Iga Swiatek este favorita pe tabloul feminin, iar Novak Djokovic va incerca sa caștige al 11-lea trofeu la Melbourne. Cele mai importante meciuri de pe tabloul principal…