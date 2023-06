Stiri pe aceeasi tema

- Un nou duel romanesc va avea loc in circuitul WTA pentru a doua oara in doua saptamani! Dupa ce s-au confruntat marți in primul tur la Birmingham, Sorana Cirstea (38 WTA) și Ana Bogdan (61 WTA) se vor intalni in runda inaugurala și la Eastbourne. Ana Bogdan primește revanșa, la doar o saptamana dupa…

- Ana Bogdan a invins-o pe maghiara Panna Udvardy cu 6-4, 6-4, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Eastbourne (Marea Britanie). Sportiva noastra a obtinut victoria dupa o ora si 32 de minute. Pentru romanca a fost a cincea victorie in tot…

- Sorana Cirstea, cap de serie numarul 8, a trecut de Ana Bogdan, scor 6-4, 2-6, 6-3, in primul tur al turneului WTA de la Birmingham. Jucatoarea din Targoviște s-a impus in trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-3, dupa 2 ore și 8 minute de joc. Cirstea a reușit cate doua break-uri pe serviciul Anei Bogdan, [...]…

- Sorana Cirstea, Simona Halep și Ana Bogdan au coborat, in total, 11 locuri in ierarhia mondiala. Romania ramane cu patru jucatoare in top 100 WTA, dar ultima actualizare a ierarhiei mondiale nu bucura fanii tenisului romanesc. Fost lider mondial, Simona Halep a cazut alte patru poziții, și ocupa actualmente…

- Sorana Cirstea (33 de ani) a facut show la festivitatea de premiere a turneului WTA 125 Catalonia Open și le-a vorbit celor prezenți in limba spaniola. Sorana Cirstea (44 WTA) nu a impresionat doar pe teren la turneul WTA 125 Catalonia Open, caștigat de romanca dupa 6-1, 4-6, 7-6(1) in finala cu Elizabeth…

- Sorana Cirstea (Romania, 44 WTA) s-a calificat en-fanfare in sferturile de finala ale turneului Catalonia Open (Spania), dupa 7-5, 6-4 cu Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, 96 WTA). Sorana Cirstea reușește pentru prima oara in acest sezon sa lege doua victorii consecutive pe zgura, dupa ce in sezonul…

- Organizatorii turneului WTA 1000 de la Madrid au efectuat tragerea la sorți a tabloului principal, pe care se regasesc patru jucatoare din Romania. Mutua Madrid Open e programat intre 25 aprilie și 7 mai și ofera premii totale in valoare de peste 7,6 milioane de dolari. Romania are patru reprezentante…

- Patru jucatoare din Romania au fost acceptate direct pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului (28 mai – 11 iunie). Irina Begu, Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Patricia Țig (a folosit regula clasamentului protejat) vor concura direct la competitia din Hexagon,…