- Tenismanul elvetian Roger Federer a debutat cu victorie la turneul pe iarba de la Halle, dupa ce s-a impus in primul tur in meciul cu Ilia Ivaska, scor 7-6 [4], 7-5. Federer, numarul 8 mondial, s-a retras de la Roland Garros in optimi, are 10 titluri la Halle. In turul doi, el va evolua…

- Campion de 13 ori la Grand Slam-ul parizian, Rafael Nadal și-a asigurat un loc în sferturile de la Roland Garros, luni, dupa ce a trecut în trei seturi de Jannik Sinner.Tânarul Sinner (19 ani, 19 ATP) a fost un adversar redutabil pentru Nadal. Italianul a condus cu 5-3 în…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 de ani, 54 WTA) s-a calificat in turul al treilea al turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, dupa ce s-a impus in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-4 in fața italiencei Martina Trevisan (27 ani, 97 WTA).

- Sorana Cirstea (31 de ani, 54 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, dupa ce s-a impus in doua seturi, scor 7-6(5), 6-2, in fața britanicei Johanna Konta (3o de ani, 20 WTA), favorita 19 a competiției.

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Sorana Cirstea vor infrunta adversare destul de puternice in runda inaugurala a turneului WTA 1.000 de la Madrid (Spania; premii totale de 2.549.105 euro). Cotata cu a treia sansa la cucerirea trofeului, Simona Halep (29 ani, 3 WTA) va debuta contra unei reprezentante…