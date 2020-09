Sorana Cîrstea, înfrângere dramatică la US Open Sorana Cirstea (77 WTA) a ratat sansa de a se califica in optimile US Open 2020. Dupa ce fiecare jucatoare si-a adjudecat un set, cehoaica pe primul cu 6-3 (a castigat ultimele patru ghemuri), iar Cirstea pe al doilea cu 6-2 (a avut 4-0 si 5-1), romanca a rupt echilibrul in decisiv si s-a desprins la 4-2. Cirstea a condus apoi cu 5-3 si a servit pentru meci la 5-4, dar nu a reusit sa incheie meciul. Setul a ajuns in tiebreak, unde Cirstea a pierdut cu 7 - 9. Dupa participarea la US Open, Sorana Cirstea va primi un cec de 163.000 de dolari si 130 de puncte WTA. Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a fost invinsa in turul 3 de la US Open, dupa o partida absolut dramatica impotriva Karolinei Muchova. A fost 3-6, 6-2, 6-7 (7), cu un set decisiv in care Sorana Cirstea a avut 5-3. Mai mult, a ratat trei mingi de meci legate in tiebreak, dar Muchova a reușit sa le anuleze […] The post…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, calificata in turul al treilea la US Open, dupa o victorie in trei seturi in fata britanicei Johanna Konta, a noua favorita, 2-6, 7-6 (5), 6-4, a declarat ca este bucuroasa ca joaca din nou dupa lunga pauza impusa de pandemia de coronavirus. ''Am jucat…

- Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului de tenis US Open, dupa ce a invins-o pe britanica Johanna Konta. Aflata pe locul 77 WTA, Sorana parea a avea șanse mici in fața britanicei aflata pe luocul 13. Cu toate acestea, Cirstea a obtinut o victorie uluitoare, dupa doua ore si 49 de minute,…

- Jucatoarea romana Sorana Cirstea s-a calificat spectaculos in runda a treia a turneului de tenis US Open, dupa ce a intrecut-o pe britanica Johanna Konta cu 2-6, 7-6 (7-5), 6-4, joi, in bula securizata de la arenele Flushing Meadows din New York. Cirstea (30 ani, 77 WTA) a obtinut o victorie nescontata,…

- Sorana Cirstea a debutat perfect la US Open-ul din acest an. Romanca a invins-o pe americanca McHale, cu scorul de 6-4, 7-5, in primul tur și astfel și-a asigurat un loc in faza urmatoare a competiției. Partida a durat o ora și 37 de minute. Meciul a inceput echilibrat, cele doua sportive reușind sa…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu vor avea adversare foarte dificile in prima runda a turneului US Open, care va avea loc la arenele Flushing Meadows din New York in perioada 31 august – 13 septembrie. Potrivit tragerii la sorti efectuate joi, Begu (70 WTA) o va infrunta in…

- ​Elena-Gabriela Ruse si Laura Paar au fost primele românce care au jucat meciuri oficiale la reluarea turneelor WTA. Ele au acces, sâmbata seara, în turul doi al calificarilor la Palermo, potrivit News.ro.Ruse a trecut în primul tur al calificarilor de Dalila Spiteri,…

- Cristi Sapunaru (36 de ani) și Silviu Lung Jr. (31) au revenit in acțiune pentru Kayserispor, dupa pauza impusa de pandemia de COVID-19. Romanii au pierdut in fața lui Fenerbahce, scor 1-2. Campionatul din Turcia a revenit vineri, odata cu meciurile Fenerbahce - Kayserispor și Goztepe - Trabzonspor…