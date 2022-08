Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a anuntat, miercuri, pe Instagram, ca a fost testata pozitiv cu COVI, informeaza Agerpres . „Recent am fost testata pozitiv la Covid-19 si a avut un impact mare asupra sanatatii mele. Lucrez din greu pentru a reveni la cel mai bun nivel al meu”, a scris Sorana Cirstea, pe Instagram. „Sunt…

- Sorana Cirstea are Covid-19. Jucatoarea din Targoviște trece printr-o perioada dificila. Multa lume se intreba de ce a ratat iubita lui Ion Ion Țiriac sezonul pe hard, pana acum, ea neparticpand la niciun turneu de pe continentul american, pregatitoare pentru US Open. Miercuri, Sorana Cirstea a facut…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep se mentine, saptamana aceasta, pe locul 16 in clasamentul WTA, ierarhie data publicitatii luni, 1 august, fiind la 300 de puncte de Top 10 mondial. In schimb, Ana Bogdan, care a disputat, duminica, finala turneului WTA de la Varsovia, a facut un salt impresionant…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (32 ani, 32 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, fiind invinsa, surprinzator, de Tatjana Maria (Germania; 34 ani, 103 WTA), scor 3-6, 6-1, 5-7, la finele unei partide care a durat doua ore si 10 minute. Pentru…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa neasteptat de germanca Tatjana Maria, cu scorul de 6 3, 1 6, 7 5, miercuri, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon. Cirstea 32 ani, 32 WTA s a inclinat dupa un meci de doua ore si 10 minute in care a avut o evolutie oscilanta.Inceputul…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (32 ani, 32 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 500 pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), competitie in care organizatorii ofera premii totale de 757.900 de dolari. Romanca a acuzat probleme medicale si, dorind sa-si conserve…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 36 WTA) a invins-o astazi pe Shelby Rogers (SUA, locul 39 WTA) cu 6-3, 4-6, 6-1, in primul tur al turneului pe iarba de la Birmingham, din Marea Britanie.

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 de ani) a coborat o pozitie si se afla pe locul 20 in clasamentul WTA, ierarhie data publicitatii luni, 6 iunie. In Top 100, mai figureaza alte patru jucatoare din Romania: Sorana Cirstea - locul 34 (in coborare opt pozitii), Irina Begu - locul 44 (in…