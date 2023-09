Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a invins-o in minimum de seturi pe Anna Kalinskaya, in turul secund al Openului American. Sorana Cirstea (33 de ani, 30 WTA) a acces in faza ultimelor 32 de jucatoare, in ediția 2023 a Openului American. Sportiva din Targoviște a depașit-o in minimum de seturi pe rusoaica Anna Kalinskaya…

- Sorana Cirstea (33 de ani, locul 31 WTA) a invins-o noaptea trecuta pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 21 mondial, și s-a calificat in turul secund al turneului WTA1000 de la Cincinnati, unde va avea o misiune chiar mai complicata, urmand sa o infrunte pe Maria Sakkari, #8 WTA. Romania a avut…

- Simona Halep, care nu a mai jucat de un an, a coborat 520 de locuri in clasamentul WTA, dat publicitatii luni. Ea este pe locul 578, cu 70 de puncte, scrie News.ro. Sorana Cirstea este jucatoarea romana cel mai bine clasata, in mentinere pe locul 31, cu 1405 puncte. Tot in mentinere este si Irina [...]…

- Sorana Cirstea (33 de ani, locul 32 WTA) a invins-o pe Varvara Gracheva (23 de ani, 43 WTA), scor 6-4, 7-6 (3), in primul tur al turneului de la Montreal. Setul inaugural a fost echilibrat. Singurul break a fost reușit de Sorana in game-ul 10, prin care și-a trecut in cont setul cu 6-4. Imediat [...]…

- Sorana Cirstea (Romania, 32 WTA) a fost invinsa fara drept de apel, in noaptea de miercuri spre joi, de Ludmilla Samsonova (Rusia, 18 WTA), scor 6-1, 6-3 in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Washington. Sorana Cirstea a cedat clar duelul cu Ludmilla Samsonova, dupa numai o ora de joc, scor…

- Dupa o așteptare de 10 ani de zile, perioada in care a fost in umbra jucatoarelor Simona Halep și Irina Begu, Sorana Cirstea a devenit cea mai bine clasata tenismena din Romania la ora actuala. Sorana Cirstea (33 ani) este locul 32 WTA in acest moment și reușește sa le ia fața rivalelor din Romania.…

- Sorana Cirstea e implicata intr-un scandal urias pe Twitter. Zeci de oameni au avut reactii vehemente la adresa jucatoarei noastre, dupa un mesaj considerat nepotrivit. Sori a fost insultata, iar la adresa ei au fost folosite cuvinte teribile. „Faceți barbații din nou masculini, faceți femeile din nou…

- Ana Bogdan, venita din calificari, a obținut azi o noua victorie pe iarba, la Eastbourne, calificandu-se in optimile de finala. Sportiva din Sinaia a eliminat-o pe Sorana Cirstea, jucatoarea mai bine clasata. Ana Bogdan, aflata pe locul 61 WTA, s-a calificat pe tabloul principal de la Eastbourne și…