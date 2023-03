Stiri pe aceeasi tema

- Dinastia mafiota a familiei Messina Denaro mai mai pierde o piesa. Sora „ultimului naș mafiot” din Italia, Messina Denaro, a fost arestata. Messina Denaro, prins in ianuarie, se lauda ca a ucis suficienți oameni cat sa umple un cimitir.

- Pare greu de crezut, dar exista un oraș in Europa unde casele se vand cu șase lei. Ce condiție este impusa apoi de dezvoltator. Oferta ce pare imposibil de refuzat nu are nicio legatura cu programele create de autorițile locale din Italia, care ofereau oamenilor case parasite pentru doar cațiva euro.…

- Cui nu ii place Italia? Acum avem și mai multe motive sa ne placa aceasta țara. Unul dintre orașele sale a fost desemnat cel mai prietenos din lume. Polignano a Mare este pe primul loc cind a fost vorba despre cel mai prietenos loc de calatorie, conform Booking.com. Orașul se afla pe coasta Adriatica…

- Messina Denaro, seful celebrei bande de mafioti Cosa Nostra, poreclit „Diavolul", a fost capturat intr-o actiune speciala a politiei, organizata intr-o clinica medicala privata din Palermo, Sicilia. Batranul mafiot de 60 de ani - care a fugit de politie in ultimii 30 de ani- a incercat sa fuga si…

- Exista un orașel din Italia care ofera 30.000 de euro celor care aleg sa se mute acolo. „Orașul uleiului” se afla la doar noua kilometri de marea cristalina și de plajele din Maldivele din Salento. In ultimii ani, in Italia au existat numeroase inițiative promovate de sate și orașe mici aflate in pericol…

- Cel mai nou magazin deschis in Lugoj, poarta amprenta calitatii italiene. Din aceasta saptamana, daca doriti sa cumparati produse de calitate, sunteti asteptati pe strada Caransebesului, peste drum de Lidl. Noul magazin ofera o gama diversificata de produse, fabricate si recunoscute in Italia. Pe rafturi…

- Cea mai mare rafinarie din Italia, amplasata in Sicilia si detinuta de grupul petrolier rus Lukoil, nu urmeaza sa fie nationalizata, a declarat sambata ministrul Industriei, Adolfo Urso, transmite Bloomberg.

- O romanca de 43 de ani a fost gasita impușcata in Sicilia. Femeia muncea la o ferma din oraș, iar crima ar fi fost comisa cu o arma de vanatoare, deocamdata nu a fost reținut niciun suspect.