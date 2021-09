Puternica și influenta Kim Yo-jong a fost numita in varful ierarhiei de la Phenian, Comisia pentru afaceri de stat. Kim Yo-jong, sora și consilierul liderului nord-coreean Kim Jong-un, a fost promovata in Comisia pentru afaceri de stat, in cadrul unei serii de schimbari aprobate de Adunarea Populara Suprema, parlamentul. Reorganizare politica Nu mai puțin de noua membri […] The post Sora lui Kim Jong-un, promovata in cel mai inalt organ executiv al țarii first appeared on Ziarul National .