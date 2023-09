Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu radiaza de fericire de cand ea și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au decis sa iși asume relația și sa formeze un cuplu. Ei bine, acum urmeaza ca cei doi sa se casatoreasca și cu toate ca mai este puțin pana la marele eveniment, artista recunoaște ca nu este genul de mireasa care sa se streseze,…

- Este o zi importanta pentru Maria Constantin și Robert Stoica. Dupa ce s-au casatorit civil și religios pe 25 iulie, cei doi sarbatoresc așa cum se cuvine marele eveniment. Pregatirile sunt in toi, iar noi avem și primele imagini de la locația exclusivista unde se va ține petrecerea.

- Zi mare in familie Sandrei Izbașa! Chiar in aceste momente, gimnasta se casatorește religios cu alesul inimii ei, Razvan Banica. In luna iulie a anului 2021, cei doi indragostiți au devenit soț și soție in fața ofițerului starii civile, dupa ce Sandra Izbașa a fost ceruta in casatorie de Craciun, in…

- Ziua cea mare a venit! Dani și Gabriela Oțil iși spun, astazi, ”DA” in fața lui Dumnezeu! Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, va ține la curent cu informații și imagini in timp real de la marele eveniment! Cei doi au organizat o cununie spectaculoasa, intr-o locație de vis. Tiago,…

- In urma cu doar o zi, Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au trait momente unice și speciale, iar asta pentru ca au fost nași de botez. Pe rețelele personale de socializare, cantareața a publicat mai multe imagini de la eveniment. Iata ce a pus artista pe contul ei de Instagram!

- In urma cu doar o zi, Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au trait momente unice și speciale, iar asta pentru ca au fost nași de botez. Pe rețelele personale de socializare, cantareața a publicat mai multe imagini de la eveniment. Iata ce i-a urat micuței botezate, care ieri a devenit fina…

- Nicola are toate motivele sa radieze de fericire! Indragita artista este soacra mare. Fiul cantareței a facut nunta cu aleasa inimii lui. Chiar vedeta a cantat pentru dansul mirilor. Imagini emoționante din cadrul marelui eveniment.

- In urma cu fix o luna, Smiley impreuna cu frumoasa sa soție, Gina Pistol, și-au unit destinele și și-au jurat iubire veșnica. Credeați ca știți totul? Ei bine, Smiley a postat pe rețelele sale de socializare imagini nemaivazute cu fiica sa, micuța Josephine. Cum arata fiica lui Smiley și a Ginei Pistol?…