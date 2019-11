Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri seara, fara a oferi detalii, ca stie "exact" cine este noul lider al organizatiei teroriste Stat Islamic, potrivit Mediafax.Organizatia "ISIS (Stat Islamic in Irak si Siria -n.red.) are un nou lider. Stim exact cine este!", a afirmat…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a confirmat joi moartea liderului sau Abu Bakr al-Baghdadi si a anuntat numirea succesorului acestuia, Ibrahim al-Quraishi, transmit Reuters, AFP si dpa, citand un mesaj audio postat pe aplicatia de mesagerie Telegram de agentia de presa Amaq a SI. …

- Armata turca s-a aflat într-o coordonare intensa cu cea americana în noaptea în care forțele speciale ale SUA au desfașurat misiunea de ucidere a lui Abu Bakr al-Baghdadi în nord-estul Siriei, a declarat un purtator de cuvânt al președintelui Tayyip Erdogan, potrivit Reuters.…

- Abu Hasan Al-Muhajir a fost ”ucis”, a declarat pentru AFP un oficial de rang inalt din cadrul Fortelor Democratice Siriene (FDS), o alianta dominata de combatanti kurzi.El a fost ”luat ca tinta” in satul Ain al-Bayda, in nordul provinciei Alep, a anuntat anterior intr-un mesaj potat pe…

- Purtatorul de cuvant al organizatiei jihadiste Stat Islamic a fost ucis duminica intr-un nou raid efectuat in nordul Siriei, a anunțat un responsabil al fortelor kurde dupa anuntarea de catre Washington a uciderii liderului organizatiei teroriste, Abu Bakr al-Baghdadi.

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…

- Pentagonul analizeaza pastrarea unor trupe americane in apropierea exploatarilor petroliere din nord-estul Siriei, alaturi de Fortele Democrate Siriene (SDF), pentru a impiedica accesul militantilor organizatiei Stat Islamic la petrol, a declarat luni secretarul pentru Aparare Mark Esper, transmite…