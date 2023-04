Sora Deliei a divorțat la notar Sora Deliei a divorțat la notar Au trecut aproximativ doua luni de cand s-a aflat ca Oana Matache și Razvan Miheț s-au desparțit dupa o casnicie care a durat șase ani. Dupa desparțire, sora Deliei s-a mutat cu actualul ei iubit, Radu Siffredi. A urmat o perioada de scandal in care oamenii, inclusiv mama ei, au comentat negativ in mediul online cu privire la schimbarile din viața Oanei. Iata insa ca ea nu a plecat urechea la niciunul dintre aceste comentarii și și-a vazut in continuare de viața. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de oanacosanzeana (@oanacosanzeana) Acum,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Gina Matache și Razvan Miheț, fostul ei ginere, l-au sarbatorit impreuna pe mezinul familiei. Bogdan, care e alintat Bubu, a implinit pe 17 martie 4 ani, dar a fost sarbatorit abia ieri, in weekend. Oana Matache, care e fiica cea mica a Ginei Matache, a fost casatorita cu Razvan Miheț. Rodul iubirii…

- La scurt timp dupa ce Oana Matache a transmis un nou mesaj, in care iși declara nemulțumirea fața de criticile venite din partea mamei sale, cu privire la actuala ei relație cu Radu Siffredi, Gina Matache reacționeaza dur. „Preia o casa, o familie, și vei ști cat costa zilnic oala care iți potolește…

- Oana Matache a facut noi declarații pe Instagram, dupa ce a fost criticata pe rețelele de socializare pentru relația ei cu Radu Siffredi. Ea a avut un mesaj și pentru Gina Matache, mama ei care nu e de acord cu faptul ca s-a desparțit de Razvan Miheț, tatal copiilor. Mulți au condamnat-o pe Oana Matache…

- In urma cu doar cateva minute, Gina Matache a facut public un filmuleț in care Radu Siffredi, actualul partener de viața al fiicei sale, ii injura nepoții și, implicit, copiii pe care Oana Matache ii are cu Razvan Miheț.

- Scandalul momentului in showbiz este intre Oana Matache, sora Deliei, mama ei și actualul iubit, un oarecare Radu Siffredi, de meserie artist. Pe scurt, situația suna cam așa: maritata și mama a doi copii mici, sora Deliei vrea sa divorțeze indragostita fiind de tanarul menționat mai sus și pe care…

- Oana Matache a recunoscut divorțul de soțul ei, Razvan Miheț. Blonda s-a afișat deja pe rețelele de socializare cu noul ei iubit, Radu, care o consoleaza dupa desparțire, potrivit click.ro. Oana, sora Deliei Matache a pus punct casniciei cu Razvan Miheț. Blonda a facut anunțul separarii, dupa ce a fost…

- Oana Matache a avut prima reacție dupa ce, mama ei, Gina Matache și actualul ei partener de viața, Radu Siffredi s-au ironizat reciproc pe Instagram. Cea care ar fi inceput ”scandalul” ar fi fost chiar mama artistei, care a publicat o fotografie cu iubitul fiicei ei, insoțita de un mesaj controversat.

- La aproape 6 ani de la nunta și doi copii mai tarziu, sora Deliei ar fi divorțat in secret, iar recent a fost suprinsa sarutandu-se cu un alt barbat decat soțul ei. Oana Matache a avut o prima reacție de la apariția in presa a acestor informații. Singura declarație a Oanei Matache a fost aceea ca nu…