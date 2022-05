Stiri pe aceeasi tema

- Disney a oferit cateva informatii noi despre viitoarea versiune cu reclame a Disney+, care va fi lansata candva in cursul acestui an.. In primul rand, compania promite ca nu vor fi difuzate mai mult de patru minute de reclama pe ora. Asta va face Disney+ sa afiseze mai putine reclame decat alte servicii,…

- Elvetienii au votat prin referendum propunerea de a obliga serviciile globale de streaming TV, cum ar fi Netflix, HBO, Amazon sau Disney, sa investeasca o parte din veniturile lor generate in Elvetia in productia de filme nationale.

- Luna mai vine, ca intotdeauna, cu seriale, documentare si filme noi pe Netflix, numai bune de a ne mai refocusa atentia de la ororile razboiului care ocupa primele pagini. In luna mai poti urmari pe Netflix: Clark, din 5 mai 2022 pe Netflix"Clark" este un serial dramatic care va debuta la Netflix in…

- Netflix anuleaza mai multe seriale si filme dupa ce a pierdut sute de mii de abonati. Printre producțiile anulate se afla și cel mai nou film cu actorul Will Smith. Netflix anuleaza deja mai multe seriale si filme dupa recentele sale probleme financiare, potrivit Mediafax. Gigantul de streaming a scos…

- Netflix anuleaza mai multe seriale si filme dupa ce a pierdut sute de mii de abonati, iar intre producțiile anulate se afla cel mai nou film cu Will Smith. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Netflix anuleaza mai multe seriale si filme dupa ce a pierdut sute de mii de abonati, iar intre producțiile anulate se afla cel mai nou film cu Will Smith, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- YouTube se transforma intr-un Netflix gratuit. Vor fi difuzate seriale intregi și filme, iar in fiecare saptamana vor fi adaugate pana la 100 de titluri noi. Anunțul a fost facut printr- o postare pe blogul oficial al platformei. Compania a transmis ca, mai intai, va oferi acces utilizatorilor din Statele…

- Amazon Prime Video a intrat in discuții cu Sony pentru a crea un nou serial live-action bazat pe jocurile God of War , informeaza cei de la Deadline. Serialul ar urma sa fie realizat sub conducerea lui Mark Fergus și Hawk Otsby, producatorii executivi din spatele lui The Expanse, precum și sub conducerea…