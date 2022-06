Stiri pe aceeasi tema

- Companiile japoneze Sony si Honda Motor au convenit sa formeze o companie mixta detinuta in parti egale, care va incepe sa vanda masini electrice din 2025, transmite Reuters. Honda, la fel ca rivalul mai mare Toyota Motor, a trecut mai lent la vehicule electrice (EV) decat restul producatorilor auto…

- In urma cu aproximativ 5 ani, General Motors vindea marca Opel catre grupul PSA (in prezent Stellantis) și, teoretic, ieșea de pe piața europeana. Teoretic, pentru ca GM inca vinde pe anumite piețe din Europa modelul Chevrolet Corvette și Cadillac. Potrivit CEO-ului companiei, Mary Barra, General Motors…

- Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde de yeni, sau la aproximativ 11,1 miliarde de dolari, in anul fiscal care a inceput in aprilie. Toyota a spus ca intentioneaza sa compenseze aproximativ 300 de miliarde de yeni, aproximativ 2,3 miliarde…

- Producatorul german de automobile Volkswagen si partenerii sai vor investi 10 miliarde de euro pentru a produce vehicule electrice si baterii in Spania, a declarat joi directorul general Herbert Diess, cu 3 miliarde de euro in plus fata de o suma anuntata anterior, transmite Reuters. Fii la…

- Honda Motor intentioneaza sa construiasca milioane de vehicule electrice (EV) pana in 2030, folosind trei noi platforme dedicate, una care urmeaza sa fie dezvoltata in comun cu partenerul american General Motors, a declarat un director executiv al producatorul japonez de automobile, transmite Reuters,…

- Shinji Aoyama, seful global pentru electrificare al Honda, a declarat in aceasta saptamana ca firma va introduce un mini vehicul comercial electric in Japonia in 2024, construit pe o noua platforma de vehicule electrice mici. Acesta va fi urmat de un model electric de dimensiuni mari in America de Nord…

- Producatorul de vehicule electrice a declarat miercuri, la o intalnire cu analistii, ca pe 21 martie a inceput sa produca vehicule electrice cu baterie Tre BEV la uzina sa din Coolidge, Arizona si ca va livra 300 pana la 500 de camioane Semi in acest an. Compania din Phoenix, Arizona se asteapta sa…

- Pe un fond muzical puternic, 30 de clienți și familiile lor și-au vazut pentru prima data noile lor vehicule stralucitoare Tesla printr-un tunel sclipitor, iluminat cu neon. Șeful executivului Tesla, Elon Musk, a dansat și a glumit cu audiența prezenta la lansarea mașinilor electrice produse in Germania.”Este…