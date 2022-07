Sony lansează PlayStation BackBone One, controller oficial pentru iPhone E foarte greu sa gasesti un controller pentru telefonul mobil care sa ofere o replica pe masura experientei tactile de pe DualSense sau alte controllere de PlayStation. Sony a preferat sa preia… controlul situatiei si sa lanseze Backbone One, un controller oficial pentru iPhone, cu toate licentele necesare. E creat pornind de la un PS5 DualSense si este promovat ca ideal pentru a juca jocuri pe iPhone via Remote Play. Vine cu D Pad, doua thumbstick-uri analogice, 4 butoane de actiune si 4 butoane shoulder. Are si buton de captura de ecran, buton Menu si unul de Share. Chiar daca e un produs licentiat… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

