Sony a prezentat Xperia 1 IV, un smartphone cu zoom continuu Principalul punct de atractie al noului smartphone Xperia 1 IV este, fara indoiala, sistemul de zoom continuu folosit de camera tele. Acesta faciliteaza o reglare mult mai fina, fara a intra in zona de marire digitala, spre limita lungimii focale. Camera tele are o lungime focala cuprinsa intre 85mm si 125mm (echivalentul a 3,5 – 5X zoom), iar zoomul continuu se face simtit cand lungimea focala se apropie de 125mm. Toate camerele din dotare, inclusiv cea frontala, au acum 12MP. Sistemul foto de pe spate este compus din trei camere. Camera principala are un senzor de 1/1.7”, o lungime focala de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

