Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o prezentare de o ora, noul design al consolei PlayStation i-a entuziasmat pe pasionați. Consola PS 5, produsa de japonezii de la Sony, va fi lansata inspre finalul lui 2020. La 7 ani dupa PS 4, noul model al celor de la Sony are un update important de hardware. Consola va dispune de 3D Audio…

- Sony a prezentat, in cadrul unui eveniment transmis online, designul hardware al PlayStation 5, impreuna cu alte informatii despre viitoarea generatie a consolei de jocuri.Citește și: SURSE - S-a batut palma: cand vor avea loc alegerile locale Designul PlayStation 5, care a starnit…

- ​Sony a dat joi, într-o conferința de presa, primele informații despre consola PlayStation 5 și a prezentat și imagini cu ea. Consola va fi lansata în ultimul trimestru al anului și compania a dat și câteva exemple de jocuri cu care userii se vor putea distra pe noul model. PS4 a fost…

- Va spuneam aseara ca vloggerul Colo, cel care avea cateva clipuri in care parea ca instiga urmaritorii la agresiuni asupra fetelor de 16 ani, a fost reținut aseara pentru 24 de ore de catre anchetatori. Astazi, acesta a fost repus in libertate și plasat sub control judiciar, ceea ce inseamna ca, timp…

- Ministrul de Interne a susținut o declarație de presa, in contextul starii de alerta care va fi instituita in Romania la finalul saptamanii. In cadrul acesteia, Marcel Vela a anunțat Ordonanța Militara nr. 11. Principalele declarații ale ministrului: “Astazi am emis Ordonanța Militara nr. 11, care…

- Surpriza, noaptea trecuta, pentru forțele de ordine amplasate in filtrul de la intrarea in cartierul Poșta. Dinspre oraș, cu intenția de a intra in cartier, s-a prezentat Gheorghița Constantin, devenit cunoscut in tot Buzaul cu porecla de „Comitet”. „Mi-au facut doua teste la rand, ambele mi-au ieșit…

- L-am descoperit și eu de curand și nu aveam cum sa nu iți zic de el. Este practic un card game cu intrebari și raspunsuri intre prieteni in care poti afla mult mai multe lucruri decat credeai despre cei din jurul tau. E fara certuri și cel mai mișto este ca totul se face prin... View Article

- Politia Capitalei a amendat 188 de persoane care au iesit din casa aseara, dupa ora 22.00 si care nu aveau declaratia pe proprie raspundere completata 188 de persoane au fost amendate luni noapte de politistii din Bucuresti pentru ca au iesit din casa fara a avea asupra loc declaratia pe propria raspundere…