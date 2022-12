Sony a oferit indicii despre un PlayStation 5 Pro lansat în 2023 Cei de la revista Famitsu au avut ocazia sa stea de vorba cu un oficial Sony, care a facut aluzie la o noua versiune de consola Playstation 5. Un PlayStation 5 Pro e in carti, conform aluziilor lui Hideaki Nishino, care ocupa rolul de Senior Vicepresedinte Sony Interactive Entertainment. Discutia s-a purtat cu privire la PS VR si PS VR 2. In acelasi interviu am aflat ca pana la finalul de an fiscal 2022 vanzarile totale de console PlayStation 5 vor depasi 37 de milioane de unitati. Apoi oficialul a mentionat si ca spera ca suntem nerabdatori sa vedem ce apare in 2023. Nishino nu a vorbit clar… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

