Sony a lansat o boxă de petreceri care se conectează şi la televizor ere in total si un bas cu cat mai putina distorsionare. Speakerele X-Balanced sunt dreptunghiulare si nu rotunde sau patrate, ceea ce creste presiunea sunetului si duce la bas si claritate superioare. Sony promite pana la 25 ore de autonomie pentru XV800, dar cu sistemul de iluminare oprit. O incarcare rapida de 10 minute ofera pana la 3 ore de autonomie. Speakerul e portabil, multumita rotilor si manerului sau. XV800 vine cu inputuri pentru microfon de karaoke si chitara. Poate administra playlisturi, pune efecte pe voce si vine cu certificare IPX4 si IPX2. Pretul de pornire este de 649 dolari.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A cincea generatie MINI Hatch 3 usi dispune de propulsie electrica si continua povestea de succes a modelului legendar. Cu un maxim de go-kart driving feeling, noul MINI Cooper Electric intruchipeaza placerea de a conduce distincta a marcii pentru viitor. Urmatoarea generatie a familiei MINI este…

- Pe langa lampi elegante pentru sufragerie si birou, unele cu boxe integrate, IKEA se aventureaza si in zona boxelor portabile. A lansat modelul IKEA Vappeby, o boxa portabila rezistenta la apa, pe care o poti lua la dus. In ultimii an IKEA a lansat incarcatoare wireless, corpuri de iluminare smart,…

- La mijlocul lui februarie, Ram a lansat primul sau pick-up electric din istorie, 1500 REV. Modelul, prezentat cu ocazia finalei de la Superbowl pentru campionatul NFL de fotbal american, va fi lansat pe piața din Statele Unite abia anul viitor. Acum, la aproape doua luni de la momentul lansarii, constructorul…

- Dynamic Island este poate functia distinctiva de pe iPhone 14 Pro de care s-a vorbit cel mai putin in ultimele luni. S-a vorbit mult mai mult despre breton, despre inlaturarea jack-ului audio si despre conectorul Lightning. Ei bine acum incep sa apara tardiv si clonele, precum cea realizata de realme…

- Samsung a anuntat primul sau produs audio din 2023, o boxa portabila care vine cu autonomie generoasa. E vorba despre modelul Sound Tower MX-ST45B, care ofera pana la 160W de putere si are conectivitate Bluetooth. Se poate conecta simultan la televizoare si la doua smartphone-uri si ofera o autonomie…

- Razer a prezentat tastatura Razer BlackWidow V4 Pro. Noul Razer Command Dial, tastele macro dedicate, iluminarea avansata Razer Chroma RGB, switch-urile mecanice Razer și butoanele dedicate pentru controlul conținutului de tip media, fac din noua tastatura alegerea perfecta pentru orice gamer de PC.…

- Netflix a dezvaluit luni in exclusivitate pentru HotNews.ro ca va ieftini abonamentul sau de baza pentru clientii din Romania ai serviciului de streaming. Mai exact, pretul abonamentului de baza (basic) al Netflix pentru Romania va fi redus de la 7,99 euro la 4,99 euro incepand de luni, 13 februarie.…

- In ultima perioada, Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica, in cadrul exercițiului de stabilire a prețurilor maximale de comercializare cu amanuntul a produselor petroliere principale de tip standard, inregistreaza o scadere constanta a acestor valori.