Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu de proporții, sambata seara, in lunca Dunarii. 70 de hectare de vegetație uscata au ars. Pompierii din Olt și Teleorman au intervenit timp de 6 ore pentru stingerea flacarilor.

- Flacarile uriașe au cuprins un teren viran de cateva zeci de hectare in centrul orasului, denumit Valea lui Gheorghita.Focul a fost localizat, iar pompierii intervin la fața locului, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma. ISU Giurgiu transmite ca sunt mai multe focare, iar focul a cuprins…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, in Giurgiu, in zona cunoscuta drept Valea lui Gheorghita. Din primele informații, ar fi vorba depre vegetație care a luat foc. Flacarile uriașe au cuprins un teren viran de cateva zeci de hectare in centrul orasului, denumit Valea lui Gheorghita, potrivit giurgiuveanul.ro.…

- Interventia pompierilor a fost ingreunata de vantul puternic.„Se intervine pentru stingerea unui incendiu de vegetatie care se manifesta pe o suprafata de teren aflata in satul Telesti, comuna Ludesti. Interventia pompierilor este una dificila din cauza vantului si a terenului accidentat, impracticabil…

- Mai multe case, un depozit de materiale de constructii, un depozit de lemne, dar si un parc de masini dezmembrate din zona Cornisa de la marginea municipiului Botosani, au fost in pericol, joi, din cauza unui incendiu de vegetatie uscata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului judetean…

- Doua incendii de vegetatie uscata au izbucnit, marti dupa-amiaza, in doua localitati din judetul Prahova, flacarile care s-au extins cu repeziciune din cauza vantului atingand si inaltimi de doi-trei metri, potrivit Agerpres. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) informeaza ca 25…

- Conform sursei citate, la stingerea focului au participat pompieri si o echipa formata din localnici.Interventia a fost una dificila din cauza vantului si a umiditatii scazute din ultimele zile, care au accelerat dezvoltarea incendiului, precizeaza ISU.

- In seara zilei de 13 ianuarie pompierii IGSU au intervenit pentru a stinge un focar de vegetație uscata. Apelul la Serviciul 112 a fost inregistrat la ora 17:53. Potrivit datelor inregistrate, un cimp cu vegetație uscata in preajma localitații Singera a fost cuprins de flacari. Pentru lichidarea focarului…