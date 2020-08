Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA arata ca pandemia a avut un impact major asupra sanatatii mintale a generatiilor tinere. Un sondaj realizat pe peste 5.000 de tineri arata cu un sfert dintre acestia s-au gandit la sinucidere in luna iunie.

- Masura, aflata in stadiu de proiect si care ar putea suferi modificari, ar autoriza guvernul sa blocheze intrarea persoanelor despre care se crede "in mod rezonabil" ca au contractat COVID-19 sau alte maladii, potrivit sursei citate. Administratia Trump a instituit o serie de restrictii cuprinzatoare…

- Disney a decis sa amane pentru a doua oara, de data aceasta pentru luna august, lansarea in cinematografe a filmului live-action "Mulan" din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri compania de productie cinematografica, relateaza sambata Xinhua. Noua versiune live-action "Mulan", realizata de…

- Peste o treime dintre americani au folosit in mod necorespunzator soluții de curațare și dezinfectare pentru a incerca sa previna infectarea cu coronavirus, potrivit unei cercetari realizate dupa ce președintele Donald Trump a intrebat daca injectarea cu asemenea produse poate trata Covid-19, relateaza…

- Seful Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA a declarat ca substantele chimice folosite de politie pentru a dispersa multimea in timpul protestelor provoaca tuse care ar putea raspandi coronavirusul, scrie The New York Post citat de Mediafax si Hotnews. Directorul CDC, Robert Redfield,…

- Presedintele american Donald Trump a prezentat joi condoleante rudelor celor 100.000 de morti din cauza pandemiei de coronavirus in SUA, dupa ce acest prag tragic fusese depasit miercuri, potrivit AFP si Reuters. "Tocmai am atins un prag foarte trist cu numarul de morti din cauza pandemiei de coronavirus…

- Maștile pentru bebeluși sunt periculoase, avertizeaza specialiștii americani. De altfel și organizațiile profesionale ale medicilor au atras atenția ca exista riscul de sufocare, prin urmare bebelușii nu ar trebui sa poarte maști pentru protecție impotriva Covid-19, potrivit 360medical.ro.Centrele…