Sondaj: Românii, mai speriați de corupție și criza economică decât de criza sanitară Covid 19 Faptul ca s-a ajuns la peste o suta de mii de imbolnaviri Covid 19 saptamanal și ca au murit aproape 5.000 de persoane de noul coronavirus in prima jumatate a lui octombrie ii sperie mai puțin pe romani decat criza economica sau corupția. Care, in ultima instanța, tot in bani se masoara. Conform Barometrului pentru Securitate publicat de Academia Romana, in care fiecare respondent a indicat cate trei opțiuni, principala amenințare la adresa Romaniei este considerata criza economica (51,5%), urmata de corupție (46,3%) și pandemia Covid 19 (43,%). Incompetența clasei politice este și ea la varf,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

