Sondaj Romania Eficienta: Doar unul din patru romani face economie maxima la energie Un sfert din populatie declara ca face economie maxima la consumul de energie, in contextul in care aproape 90% dintre romani cred ca risipa de resurse energetice contribuie la accelerarea schimbarilor climatice.



Pentru majoritatea, costul energiei este motivul principal de reducere a consumului, insa un procent important invoca si poluarea.



Acestea sunt date ale celui mai amplu sondaj de opinie privind perceptia si comportamentul populatiei cu privire la consumul responsabil de energie si eficienta energetica in cladiri, realizat la nivel national de INSCOP Research la comanda… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenda romanilor nu mai este dominata de subiecte care tin de supravietuire, precum pensii, salarii si preturi, iar teme ca eficienta energetica si schimbarile climatice prind din ce in ce mai mult teren, a afirmat, miercuri, Remus Stefureac, directorul INSCOP Research. Institutul de sondare…

- Un sfert dintre cei care au participat la un sondaj de opinie declara ca face economie maxima la consumul de energie, in contextul in care aproape 90% cred ca risipa de resurse energetice contribuie la accelerarea schimbarilor climatice. Pentru majoritatea, costul energiei este motivul principal de…

- Sondaj de opinie publica realizat de INSCOP Research (www.inscop.ro) la comanda Energy Policy Grup (www.enpg.ro) in cadrul Proiectului Romania Eficienta (www.romania-eficienta.ro), sprijinit de compania OMV Petrom Primul sondaj de opinie la nivel național realizat in Romania pe tema comportamentului…

- Primul sondaj de opinie la nivel național realizat in Romania pe tema comportamentului populației cu privire la consumul responsabil de energie și eficiența energetica in cladiri a fost lansat de INSCOP Research pe 21 noiembrie 2019 in cadrul Forumului Romania Eficienta, organizat la București de Energy…

- Guvernul, aproape de o decizie in privința salariului minim. Cele trei scenarii posibile Guvernul este aproape de o decizie finala privind salariul minim pe economie. Sunt luate in calcul trei scenarii de creștere, a anunțat miercuri, ministrul Muncii, care nu a oferit detalii. În schimb, șeful…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, i-a recomandat joi ministrului Finantelor, Florin Citu, sa il consulte pe ministrul Justitiei in privinta a ceea ce inseamna un denunt calomnios, in contextul in care acesta a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca economia Romaniei, in ultimii trei…

- Daniel Apostol a vorbit la ''Jurnal de economie'', de la Antena 3, despre ce inseamna pentru Romania faptul ca piața noastra de capital a fost promovata la statutul de Piața Emergenta Secundara de catre FTSE Ru...

- Potrivit meteorologilor, vremea se mai incalzește vineri, 13 septembrie 2019. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 și 32 de grade Celsius. In țara, cerul va fi senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in vestul Carpatilor Meridionali si in Muntii Banatului. Dupa-amiaza…