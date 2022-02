Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile speciale - sau cele numite speciale, pentru ca probabil ca sunteti de acord ca pensiile militarilor nu sunt neaparat pensii speciale - sunt in responsabilitatea fiecarui ministru si in spatiul public a fost aceasta discutie ca ministrii responsabili sa vina si sa argumenteze. In acest moment,…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru 2022 ar urma sa fie pus in transparenta publica vineri, iar lunea viitoare sa fie aprobat de Cabinetul Ciuca pentru a fi transmis spre dezbatere si adoptare in Parlament, au informat, marti, surse guvernamentale. Potrivit surselor citate, deficitul bugetar asumat…

- Plata pensiilor speciale ale alesilor locali va fi amanata al treilea an consecutiv de guvernanti. Tergiversarea readuce in discutie folosirea acestora ca momeala electorala, interesul pentru plata lor remarcandu-se mai ales in apropierea alegerilor.

- Liberalii vor sa propuna in cadrul coaliție prorogarea pensiilor speciale pentru aleșii locali cu minimum 6 pana la 12 luni. Legea ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2022, susțin surse la varful PNL pentru STIRIPESURSE.RO. In prezent pensiile speciale ale alesilor locali nu se afla…

- Profesorul Mircea Coșea a declarat miercuri, la B1 TV, ca daca de anul viitor vor primi pensii speciale și aleșii locali, atunci cel mai probabil impozitele și taxele locale vor fi majorate. Asta deoarece pensiile speciale ale primarilor nu pot fi platite decat din bugetele locale, or acestea sunt…

- USR „someaza” PSD, PNL, UDMR si pe viitorul premier Nicolae Ciuca ca, dupa instalarea Guvernului, sa dea o ordonanta de urgenta pentru abrogarea pensiilor speciale ale alesilor locali, in caz contrar acestea ar urma sa intre in plata de la 1 ianuarie 2022. Purtatorul de cuvant al USR, Ionut…

- Pentru sutele de mii de pensionari cu pensii de mizerie, gindul ca vine iarna și tavalugul scumapirilor este paralizant. Lor, statul le promite inca doua sute de lei in plus.La polul opus, parca in cu totul și cu totul alta țara, primarii, viceprimarii și șefii consiliilor județene sunt la un pas sa…

- Plata salariilor și a pensiilor. De mai bine de o luna avem guvern interimar, iar acest lucru va avea un impact negativ asupra bugetului, intrucat actualul buget ar mai avea nevoie de rectificari, iar cel pe anul viitor ar trebui sa fie gata cat de curand. Florin Cițu spune ca nu sunt probleme Intrebat…