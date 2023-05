Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile in care aproape 60% dintre cei chestionați au o atitudine neutra fata de Republica Moldova, mai mult de jumatate se opun de principiu unirii cu țara vecina, iar 50% ar vota impotriva, daca un referendum in acest sens ar avea loc maine.La intrebarea "daca Rep. Moldova ar trebui primita…

- Mai mulți scriitori din Romania au semnat o scrisoare deschisa adresata președintei Maia Sandu in care iși exprima sprijinul pentru destinul european al Moldovei, dar și se arata ingrijorați de faptul ca „vectorii de influența ai Rusiei sunt mai vocali decat oricand”. „Ținem sa va asiguram ca suntem…

- Președintele Consiliului European, Charles Michael s-a aflat intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, acolo unde a purtat discuții de interes major cu președintele țarii, Maia Sandu, dar și cu oficialii de la Chișinau. Oficialul european și-a exprimat ingrijorarea fața de situația extrem de tensionata…

- Unul dintre cei mai apreciați foști ofițeri din CIA, James L. Olson, a vorbit intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, primul dat unei publicații din Europa de Est, despre importanța Romaniei și a Moldovei in regiune, despre razboiul din Ucraina și despre viitorul lui Vladimir Putin.

- Romania condamna ferm orice tentativa a Rusiei de destabilizare a situației din Republica Moldova. Declarația a fost facuta astazi de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul unui briefing de presa susținut in comun cu omologul sau moldovean, Maia Sandu, care se afla intr-o vizita oficiala…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectueaza o vizita de lucru in Romania, la invitația președintelui roman. Joi, 23 februarie, Klaus Iohannis, o primește la Palatul Cotroceni, pe șefa statului Maia Sandu. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale de la București, „consultarile…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se va afla joi la Bucuresti intr-o vizita de lucru. Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu omologul sau moldovean. Potrivit sursei citate, consultarile politice ale presedintilor Klaus…

- Administratia Joseph Biden nu observa amenintari militare directe din partea Rusiei la adresa Romaniei sau a Republicii Moldova, a anuntat vineri seara Departamentul de Stat de la Washington, dupa ce au fost raportate incidente cu rachete.