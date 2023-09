”Calitatea produselor, preturile competitive si oferta variata sunt principalele criterii pe care parintii le au in vedere atunci cand aleg magazinul de unde isi fac cumparaturile pentru scoala. Cand vine vorba despre ce contine cosul de cumparaturi la inceput de an scolar, o treime dintre respondenti cumpara doar manuale, culegeri si cartile din bibliografie obligatorie, in timp ce 60% aleg si carti educative, iar caietele de lucru si auxiliarele se gasesc in 71% dintre cosuri”, arata Libraria online Libris, care a derulat in perioada 1-10 septembrie un sondaj in randul mamelor, cu privire la…