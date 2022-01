Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj Inscop realizat in perioada 10-18 ianuarie arata o creștere puternica a intenției de vot pentru partidul extremist AUR, care a crescut de la 18% in octombrie 2021 la 20,6% din opțiunile electoratului. Pe primul loc se claseaza PSD, in scadere fața de lunile anterioare, iar liberalii se claseaza…

- Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe baril, iar cea a petrolului West Texas Intermediate, de referinta pe piata americana, a scazut cu 2,3%, la 83,17 dolari pe baril. Dolarul a urcat luni la maximul ultimelor doua saptamani, sustinut de tensiunile dintre Rusia si Occident…

- Protestele fara precedent din Kazahstan sunt o expresie a neincrederii intr-un regim autoritar, care a confiscat puterea politica și resursele economice ale țarii bogate in resurse naturale fara sa asculte revendicarile oamenilor, arata o analiza a Radio Europa Libera . Nemulțumirea vizibila in ultimii…

- Liderul USR, Dacian Ciolos, se amuza dupa ultimele declarații facute de Rareș Bogdan, in contextul ultimelor declarații facute de acesta. Totodata, el pare deschis sa le mai dea o șansa liberalilor. Mai exact, liderul USR spune ca intelege ”spaima uriasa a celor de la PNL”, dupa ce Rares Bogdan a cerut…