- In ziua in care vrea sa doboare Guvernul Orban primește o noua veste proasta. Dincolo de aceea ca au probleme in a-și asigura voturile necesare pentru reușita moțiunii.Potrivit celui mai recent sondaj IMAS realizat in luna august la comanda Europa FM și dat publicitații luni, PSD este cotat la cel mai…

- Sondajul realizat de IMAS chiar inaintea campaniei electorale pentru alegerile locale indica o scadere semnificativa pentru PSD, de la 23,4% in iulie la 20,8% in aceasta luna. Pentru PSD este cel mai slab scor din ultimele 8 luni. Doar in ianuarie a mai inregistrat partidul condus de Marcel…

- Doar in ianuarie a mai inregistrat partidul condus de Marcel Ciolacu un procentaj mai slab (20,6%), in rest avand intre 23 si 25 de procente. Pentru PNL, luna august nu aduce schimbari majore. Liberalii sunt creditati cu 33,6% din intentiile de vot. Pe locul 3 in ierarhia politica este Alianta USR…

- PNL este în ușoara creștere fața de lunile precedente, fiind situat la 33,4%, însa cea mai mare creștere o are PSD, potrivit sondajului IMAS realizat la comanda Europa FM pentru luna iulie. În același timp, Alianța USR-PLUS este luata în calcul pentru prima oara, fiind cotata…

- Proiectul merge spre aprobare la Camera Deputaților, care este for decizional. Conform proiectului, inițiat de Calin Popescu-Tariceanu (ALDE), Victor Ponta (Pro Romania) și Cseke Attila (UDMR), procesele verbale de contravenție emise pe durata starii de urgenta sunt declarate nule. Banii dați pe amenzi…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, pentru incheierea unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale.

