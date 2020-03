Sondaj IMAS: PNL și PSD, în scădere în martie. USR, PLUS și Pro România cresc PNL și PSD au scazut în intențiile de vot în luna martie, creșteri înregistrând USR, PLUS și Pro România, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM, în perioada 5-26 martie, acoperind practic începutul crizei coronavirusului.



Astfel fața de masuratoarea anterioara, PNL a scazut cu patru procente, de la 40,7% la 36,7%. O pierdere a înregistrat și PSD care ramas fara doua procente în intențiile de vot, de la de la 25,8% la 23,9%.



USR a câștigat peste doua procente având un scor electoral de 12,5%, fața… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

