Sondaj IMAS: PNL și PSD, în scădere. Creștere spectaculoasă a Pro România ​Liberalii și social-democrații scad în sondaje fața de luna precedenta. Pro România își continua creșterea, partidul lui Victor Ponta fiind creditat cu 11,2%, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM în luna mai.



Astfel, PNL este cotat cu 32,6% în intenția de vot la parlamentare, fața de 33% în aprilie. Liberalii au pierdut însa din ianuarie pâna acum nu mai puțin 15 procente. Ei erau creditați în prima luna a anului cu 47,4%.



Fața de luna precedenta, PSD a pierdut aproape doua procente în intenția de vot,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

