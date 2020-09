Sondaj de ultima ora care incinge scena politica din Timis!

Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj realizat recent de Psyho Global Consult arata ca Vergil Chițac, candidatul PNL, este favoritul constanțenilor pentru funcția de primar. 36% dintre respondenți susțin ca l-ar vota pe acesta daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primaria Constanța. Actualul primar, Decebal…

- Dominic Fritz, candidatul Alianței USR-PLUS la Primaria Timișoara, a declarat, in cadrul interviului acordat wall-street.ro, ca sondajele realizate pana in acest moment indica faptul ca este la cateva procente in urma actualului edil, Nicolae Robu. Fritz spune ca Timișoara nu mai este un oraș de…

- Unul dintre cei mai vechi liberali din Timiș, Sorin Supuran, a transmis un mesaj surprinzator prin intermediul paginii sale de Facebook. Acesta a anunțat ca il susține, pentru Primaria Timișoara, pe Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS, iar pentru președinția Consiliului Județan Timiș pe liberalul Alin…

- Lovitura de teatru pe scena politica! ProRomania amenința PSD cu lansarea unui candidat propriu la Primaria Capitalei. Asta ar putea reduce semnificativ șansele Gabrielei Firea de a ramane pe scaunul de primar. Numele vehiculat de Pro Romania nu este altul decat Alexandru Rafila, potrivit unor surse.

- O solicitare in acest sens a fost transmisa Prefecturii Municipiului București de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Solicitarea este motivata pe faptul ca Robert Negoița a anunțat ieri ca s-a inscris și a devenit președintele Partidului București 2020 (PB2020) și ca prin urmare a parasit partidului…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Bucureștiul este un oraș blocat. Acest oraș se sufoca. Voi susține acel candidat care are șanse de a caștiga. Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan sau ca noi sa avem un candidat propriu sau sa facem alianța cu cineva. Nu exclud susținerea lui Victor Ponta. Nu voi susține pe…

- USR-PLUS a realizat un sondaj in Timisoara privind optiunile de vot la alegerile locale, din care reiese ca diferenta dintre candidatul Aliantei, Dominic Fritz si candidatul PNL Nicolae Robu este de doar 9,6% in favoarea acestuia din urma.

- PSD și PNL au batut palma pentru modificarea in Parlament a legii achizițiilor publice astfel incat autoritațile sa le poata cere firmelor acționarii reali in cazul acțiunilor la purtator. De asemenea, se interzice situația in care șeful unei autoritați publice poate incredința un contract unei firme…