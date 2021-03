Stiri pe aceeasi tema

- 24% dintre persoanele care au raspuns la ultimul sondaj Inscop sunt de parere ca Rusia ca raspandeste stiri false in Romania, in timp ce aproape 15% cred acest lucru despre China. Cea mai de incredere sursa de informatii e considerat radioul.

- Sondaj INSCOP 55% dintre romani sunt de parere ca in ultimele luni au fost expuși la știri false și dezinformari, potrivit sondajului de opinie intitulat ”Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist in era dezinformarii și fenomenului știrilor false”. Sondajul a fost realizat…

- Jumatate dintre romani sunt de parere ca Romania nu a fost inca admisa in spațiul Schengen deoarece unele state europene blocheaza aderarea Romaniei din motive economice. Este una dintre cele mai importante concluzii ale sondajul de opinie intitulat ”Neincrederea publica: Vest vs. Est, ascensiunea…

- Capitolul 1: Vest vs. Est, percepția asupra UE, SUA, Rusia O majoritate covarșitoare a romanilor (81%) este de parere ca Romania trebuie sa aleaga direcția VEST (adica UE, SUA, NATO) din punctul de vedere al alianțelor politice și militare. Este una dintre concluziile principale ale sondajului de opinie…

- Stirile si informatiile false care apar in presa si slaba informare a publicului din surse oficiale sunt considerate de romani principalele cauze ale scepticismului privind vaccinarea, releva un sondaj realizat de INSCOP Research si Verifield, in parteneriat cu Centrul de Cercetare in Comunicare si…

- 55,2% dintre romani declara ca intenționeaza sa se vaccineze anti COVID19 in cursul acestui an, in timp ce dintre cei 39,4% care afirma ca nu doresc sa se vaccineze, jumatate susțin ca și-ar putea schimba opinia in viitor, iar cealalta jumatate afirma ca este o decizie definitiva. Este una dintre concluziile…

- 55,2% dintre romani declara ca intentioneaza sa se vaccineze impotriva COVID-19 in cursul acestui an, 54,8% considera ca imunizarea in masa a populatiei va opri epidemia de coronavirus, iar 83% sustin ca vaccinarea trebuie sa fie o alegere personala, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Research…

- Un sondaj realizate de catre INSCOP Research si Verifield , in parteneriat cu Centrul de Cercetare in Comunicare si Inovare Sociala (CoRe), arata ca principalul motiv invocat de catre romani pentru a nu se vaccina il reprezinta teama de posibile reactii adverse. Studiul mai arata si profilul romanului…