Sondaj CURS/ PSD, pe primul loc in intentia de vot. PNL-USR-plus nu aduna nici 50%

Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 11-18 iunie 2021, situeaza PSD, principala formațiune din opoziție, in topul intenției de vot pentru partide, in timp ce formațiunile aflate la guvernare - PNL, USR și UDMR - nu aduna impreuna 50% din preferințele electorale. Daca duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare, dumneavoastra cu ce partid ați vota? PSD 34%PNL 22%USR 14%AUR 12%PMP 5%UDMR 4%PPU-SL 3%ALDE 2%PRO ROMANIA 2%ALTUL 2% Metodologie: Universul de esantionare: populatia adulta rezidenta din Romania, in varsta 18 ani si pesteVolumul esantionului: 1067 respondenti,…