SONDAJ CURS. PSD câștigă alegerile, AUR s-a prăbușit, USR scade puternic PSD ar obtine 36% din voturi daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PNL cu 20% din voturi si de AUR – 14%, releva datele unui sondaj CURS realizat in luna martie. Potrivit sondajului, dupa PSD – 36%, PNL-20% si AUR – 14%, pe locul al patrulea in intentiile de vot pentru Parlament se situeaza USR, cu un procent de 8%, urmat de UDMR – 5%. Pe urmatoarele pozitii se afla PMP si Partidul Umanist social-liberal, care nu realizeaza pragul de 5% pentrui intrarea in Parlament, avind fiecare cate 4%. Sondajul a fost realizat in perioada 2 – 11 martie, 2022, pe un esantion probabilist,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marine Le Pen a anuntat ca va scoate Franta din NATO daca va castiga alegerile prezidentiale. Discurs dur si fata de migrantie: „este la latitudinea francezilor sa decida cine populeaza Franta", scrie Mediafax. Potrivit lui Marine Le Pen, Franta trebuie sa se retraga din blocurile militare…

- Președinta Frontului Național, Marine Le Pen, a dat un anunț prin care a spus ca va scoate Franta din NATO in cazul in care va castiga alegerile prezidentiale. Discursul acesteia a fost dur si in privința migrantilor, notand ca este la latitudinea francezilor sa decida cine populeaza Franta și cine…

- Fostul președinte Donald Trump l-ar invinge cu ușurința pe Joe Biden cu șase puncte daca ar fi organizate alegeri astazi, potrivit sondajului realizat de Redfield & Wilton Strategies, informeaza The New York Times. Intr-un chestionar de 1.500 de adulți americani efectuat pe 18 decembrie,…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva isi mareste avansul fata de rivalul sau, actualul presedinte Jair Bolsonaro, si ar putea castiga inca din primul tur alegerile prezidentiale din luna octombrie, indica un nou sondaj de opinie, informeaza vineri Reuters. Daca scrutinul ar…

- Productia de grau a Romaniei ce va fi recoltata in vara acestui an este estimata la 8 milioane de tone, potrivit Asociatiei europene a producatorilor de cereale (Coceral), insa „zarurile nu au fost inca aruncate“, spune analistul Clubului Fermierilor Romani, Cezar Gheorghe, citat de ZF. Potentiala…

- Vantul care a batut cu putere in cursul serii și nopții de luni spre marți a dus la prabușirea a doi arbori pe carosabil, pe raza localitaților Vicovu de Jos și Sucevița. Prefectura Suceava a transmis, marți dimineața, ca la Vicovu de Jos copacul cazut pe carosabil a fost indepartat de echipele de ...

- Formatiunea guvernamentala ungara Fidesz are un avans de cinci puncte in fata opozitiei unite, in cel mai recent sondaj de opinie, realizat de agentia Median si ale carui rezultate au fost publicate miercuri in saptamanalul HVG, relateaza Reuters și Agerpres. Potrivit acestui sondaj, alianta opozitiei…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 a zguduit nordul Italiei. Speriati, mai multi locuitori ai orasului Milano au iesit in strada. O cladire parasita s-a prabusit in urma seismului. Din fericire, nu au fost inregistrate victime.