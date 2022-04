PSD ar obtine 35% din voturi daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, urmat de PNL cu 23% din voturi si de AUR – 12%, releva datele unui sondaj CURS realizat in intervalul 28 martie – 11 aprilie. Comparativ cu precedentul sondaj, PSD pierde un procent, AUR pierde 2 procente, in timp ce PNL creste cu 3 procente. De asemenea, PMP reuseste sa atinga pragul electoral pentru accesul in Parlament. Potrivit sondajului, dupa PSD – 35%, PNL- 23% si AUR – 12%, pe locul al patrulea in intentiile de vot pentru Parlament se situeaza USR, cu un procent de 11%, in crestere cu 3% fata de sondajul…