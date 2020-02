Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cea mai noua cercetare sociologica. Primul sondaj la nivel național din 2020 arata ca in top trei politicieni la nivel de incredere se afla doi reprezentanți de pe stanga eșichierului politic, insa liderul interimar PSD se afla la…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cea mai noua cercetare sociologica. Primul sondaj la nivel național din 2020 arata un PNL care se consolideaza bine dupa alegerile prezidențiale și un PSD care pare sa iși revina ușor dupa infrangerile electorale dureroase din 2019.…

- Votul pe regiuni: Moldova: 62,8% Klaus Iohannis, 37,2% Viorica Dancila Muntenia: 55,2% Klaus Iohannis, 44,8% Viorica Dancila Transilvania: 74,7% Klaus Iohannis, 25,3% Viorica Dancila Votul pe sexe: Barbati: 67,9% Klaus Iohannis, 32,1% Viorica Dancila Femei:…

- UPDATE – Ora 23.32: Rezultate vot Maramures – Klaus Iohannis – 68,12%; Viorica Dancila – 31,88%. UPDATE – Ora 23.22: AEP – date provizorii (in tara): Iohannis – 63%; Dancila – 37% UPDATE – Ora 22.45: Klaus Iohannis a obtinut 75,64% din voturi in municipiul Baia Mare. UPDATE – Ora 21.58: Klaus Iohannis:…

- EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, turuil II: Potrivit sondajului CURS-Avangarde, Klaus Iohannis este la 58% in preferintele electoratului, fata de 57% la ora 11.30. Viorica Dancila este la 42%, in scadere cu un procent fata de ora 11.30. EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Avem cifrele…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Date PNL ora 11.00 KLAUS IOHANNIS 42% Viorica Dabnicla 21% DAN BARN A 13% MIRCEA DIACONU 10% Conform unur surse interne, la numaratoarea Pro Romania - ALDE a iesit urmatoarea ierarhie. Cifrele sunt valabile pentru ora 12.00;…

- EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Klaus Iohannis și Viorica Dancila sunt favoriții alegatorilor care și-au exprimat opțiunile pana la ora 10.00, arata primele date de tip exit-poll, precizeaza surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO. ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Cum arata primul exit-poll. SURPRIZA…

- RomaniaTV.net face un sondaj online, in care va puteti exprima optiunea de vot in timp real. Cu cat veti intra mai multi si veti vota, cu atat mai fidela va fi imaginea asupra rezultatului primului tur al alegerilor prezidentiale. Primii doi candidati in ordinea voturilor obtinute vor…