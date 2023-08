Stiri pe aceeasi tema

- Circa 7 din 10 romani considera poluarea o problema majora in țara noastra, insa mai puțin de jumatate ar fi dispuși sa plateasca mai mult pentru surse de energie curata, spun specialiștii.

- Lupta cu schimbarile climatice duce la o premiera mondiala in zootehnie. Un fermier din Canada incearca sa foloseasca genetica pentru a obține vaci care vor elimina mai puțin gaz metan, potrivit Realitatea Plus. Canadianul iși incerca norocul cu 107 vaci insamanțate artificial cu o rasa dezvoltata…

- ”In 2022 si primul semestru al acestui an, multi romani s-au plans de facturile mai mari la energie, in conditiile in care costurile au avut un avans si de 100% in unele cazuri, fata de aceeasi perioada a anului anterior. Costurile cu utilitatile au urcat mult sau foarte mult in ultimele 12 luni”, considera…

- Rapoarte recente sugereaza ca parțile implicate in acordul pentru a pune capat scurtei rebeliuni a Grupului Wagner, inclusiv dictatorul belarus Alexander Lukașenko, ar putea inca sa negocieze detaliile acordului, a informat Institutul de Studii a Razboiului pe 28 iunie.Un grup independent de monitorizare…

- Un comentariu bine șlefuit al Chinei arata ca Beijingul ramane alaturi de Putin. Viceministrul rus de Externe, Andrei Rudenko, a ajuns duminica la Beijing unde s-a intalnit cu oficiali chinezi, ocazie cu care cele doua parți și-au reafirmat parteneriatul strans și increderea

- Administrația publica a orașului Cugir a venit cu ideea inițierii unui proiect pentru inființarea unui muzeu tehnic in localitate, care sa funcționeze intr-o alta locație, separat de cele 16 secțiuni existente in cadrul muzeului local amplasat in cladirea ce adapostește Clubul Copiilor și Elevilor din…