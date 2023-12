Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Neșu (40 de ani), fotbalist la Steaua / FCSB intre 2001 și 2008, felicita naționala Romaniei pentru calificarea la Euro 2024 și crede ca „tricolorii” pot trece de faza grupelor la turneul final din Germania. S-au calificat la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia,…

- Incepe plantarea primei paduri din nisipurile Olteniei, realizata prin fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului. Viitoarea padure de 70 de hectare va fi inființata in comuna Apele Vii din Dolj. Aici vor fi plantați 350.000…

- Romania a invins Elveția, 1-0, grație unui gol marcat de Denis Alibec in minutul 50 și a terminat grupa din preliminariile EURO 2024 pe primul loc. S-au calificat la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania,…

- Rezultatele de luni, din preliminariile EURO 2024, au lamurit, in mare masura, și componența meciurilor de baraj. S-au calificat deja la Campionatul European din 2024: Germania, Belgia, Franța, Portugalia, Scoția, Spania, Turcia, Austria, Anglia, Ungaria, Slovacia, Albania, Danemarca, Olanda, Romania,…

- Piloții romani sunt atrenanți la baza aeriana Sheppard din statul american Texasfiind parte dintr-un program de pregatire al NATO, la care participa in total 14 țari din alianța, relateaza, din SUA, pentru Știrile TVR, jurnaliștii Adelin Petrișor și Romeo Stancu.Programul NATO pentru formarea piloților…

- ”Aproximativ jumatate dintre studenti vor fi sprijiniti financiar de catre familie, in anul universitar care incepe in aceasta toamna”, arata un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Astfel, aproximativ 43% dintre respondenti spun ca isi vor sprijini copiii, din…

- Transportul de marfuri prin porturile romanești se menține la nivel ridicat, dupa ce in 2022 a fost inregistrat cel mai mare volum de marfuri din ultimii ani, de 75 milioane tone, in primele șase luni ale acestui an fiind tranzitate 30 milioane de tone. Razboiul din Ucraina a determinat o creștere fara…

- Tarifele pentru un sejur vor scadea aproape la jumatate anul viitor, fața de anul trecut in Romania, reduceri fiind anunțate și pentru Turcia, in timp ce in Bulgaria și Grecia prețurile cresc.