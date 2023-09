Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj CEC Bank Aproximativ jumatate dintre studenți vor fi sprijiniți financiar de catre familie, in anul universitar care incepe in aceasta toamna, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Astfel, aproximativ 43% dintre respondenți spun ca iși…

- Un sondaj intocmit de biroul de statistica al UE arata ca, anul trecut, 72% dintre tinerii europeni cu varste cuprinse intre 15 și 29 de ani nu ocupau un loc de munca, in timpul studiilor. Doar 25% dintre tinerii din UE erau angajați in timpul studiilor, iar 3% se declarau disponibili pentru angajare…

- Agenții vamali au descoperit 179,65 kg de plante de cannabis in remorca unui camion, joi, 7 septembrie 2023, pe A6 din Cote-d'Or. Un șofer roman a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru transportul drogurilor, o saptamana mai tarziu, a informat direcție regionala a vamilor, citata de cotidianul…

- ”2 din 3 parinti sustin ca bugetul alocat pentru cumparaturile cu inceperea anului scolar va fi mai mare decat anul trecut. Astfel, peste 38% vorbesc despre o crestere a cheltuielilor cu 30%, in timp ce aproximativ 28% apreciaza ca aceasta suma a crescut cu 10%”, rezulta dintr-un sondaj realizat de…

- Aproximativ 39% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara. Dintre cei care o vor face, peste 73% iși vor petrece vacanța de vara in Romania. Datele rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Cand vine vorba despre bugetul…

- Rauri de lacrimi la inmormantarea maestrului dansului popular, Toma Frențescu. Toata spuma folclorului banațean s-a adunat, vineri, la Cimitirul Eroilor din Timișoara pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Nea Tomița. S-a cantat și s-a jucat pe platoul din fața monumentului Eroilor, printre lacrimile…

- JTI semnaleaza ca intențiile Guvernului de a crește acciza la țigarete vor duce la creșterea abrupta a pieței negre, in condițiile in care raportat la puterea de cumparare, un pachet de țigarete costa in Romania de patru ori mai mult decat in Luxemburg și dublu fața de Germania, Italia, Spania, Olanda.