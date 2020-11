Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 90% dintre companiile active pe piata logistica si industriala din Romania vor sa-si intensifice activitatea de comert online, iar mai mult de jumatate dintre dezvoltatori se asteapta ca sectorul imobiliar si economia in general sa revina la niveluri decente pana la sfarsitul anului 2021,…

- Peste 8 din 10 companii industriale și de logistica doresc sa accelereze investițiile in urmatoarele 12 luni sau sa le mențina la un nivel similar cu cel din ultimii ani, potrivit unui sondaj realizat de Colliers International in randul a 26 de dezvoltatori și chiriași de top din piața locala. Stocul…

- Alexandrul Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, spune ca pentru vaccinul anti- COVID-19 va fi nevoie de o organizare logistica extraordinara, pentru ca medicamentul trebuie transportat și pastrat in condiții foarte stricte. Conform lui Rafila, de la producere pana la…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, spune ca vaccinul anti-COVID va necesita o logistica extraordinara. Acesta trebuie transportat și pastrat in condiții foarte stricte, in condițiile in care de la producere pana la administrare nu pot trece mai mult de 17 zile. De la momentul autorizarii…

- Piața imobiliara din Romania a fost puternic afectata de restricțiile impuse de autoritați pentru gestionarea situației create de raspandirea Covid-19, atat in perioada starii de urgența, cat și a celei de alerta, iar impactul pandemiei s-a resimțit,...

- Aproape trei sferturi dintre proprietarii si chiriasii din piata de birouri considera ca epidemia de Covid-19 le va afecta in continuare operatiunile, iar evolutia generala a afacerilor va deveni satisfacatoare fie in a doua jumatate a anului 2021, fie in 2022, conform unui sondaj realizat de Colliers…

- ”Spatiile industriale si logistice moderne ale Romaniei au ajuns la 4,72 milioane de metri patrati la sfarsitul primei jumatati a 'anului pandemic', in crestere cu 5% fata de aceeasi perioada din 2019. Acestea reprezinta peste 9% din stocul celor mai mari 17 piete din Europa Centrala si de Est (ECE)…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) noteaza evolutii pozitive pe segmentul asigurarilor de sanatate (+29%) si pe segmentul asigurarilor de garantii (+90%), in primul semestru al anului. In trimestrul II 2020, piața asigurarilor din Romania a fost afectata ca urmare a efectelor pandemiei de…