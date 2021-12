“Majoritatea angajatilor romani privesc cu optimism spre 2022, dupa un an in care doar aproximativ un sfert spun ca le-a mers bine, in timp ce 69% considera ca a fost mai greu decat primul an pandemic, din punct de vedere al provocarilor personale si profesionale. Astfel, 61% dintre angajatii romani spera ca 2022 sa fie un an mai bun pe plan profesional, intrucat iau in calcul schimbarea locului de munca pentru un salariu mai mare sau se asteapta la o promovare sau o marire salariala de la actualul job”, arata un sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs. Doar 14% cred ca anul care vine…