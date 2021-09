Stiri pe aceeasi tema

- Semnale de avertizare - o lumina portocalie, apoi una rosie - s-au aprins in cabina vehiculului construit de compania Virgin Galactic care l-a transportat in spatiu, in iulie, pe miliardarul Richard Branson, a dezvaluit o ancheta realizata de revista americana The New Yorker, informeaza AFP.…

- Miliardarul englez Richard Branson s-a aflat, duminica, la bordul navetei SpaceshipTwo Unity pentru o calaltorie istorica, ce marcheaza startul turismului spațial. Apartinand companiei Virgin Galactic și avandu-i la bord pe miliardarul englez Richard Branson și alte 5 persoane, naveta SpaceshipTwo Unity…

- Excentricul miliardar britanic Richard Branson a aterizat in siguranta duminica in New Mexico, dupa ce a petrecut cateva minute la o altitudine recunoscuta de SUA ca granita a spatiului, la bordul navei construite de compania sa Virgin Galactic, o calatorie la care visase dintotdeauna si care marcheaza…

- VSS Unity, care transporta, de asemenea, doi piloti si alti trei pasageri, a aterizat pe o pista la baza Spaceport America, in statul american New Mexico, in jurul orei locale 09:40 (15:40 GMT).Richard Branson - care inca in timp ce se afla la bordul navei care il aducea pe Pamant a descris o "experienta…

- Zborul cu care miliardarul britanic Richard Branson, fondatorul companiei Virgin Galactic, incearca sa ajunga in spatiu duminica a fost amanat cu 90 de minute din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza DPA. In prezent, acesta este programat pentru ora 14.30 GMT. Branson va ajunge in…

- Virgin Galactic a obtinut licenta din partea Administratiei Federale pentru Aviatie (FAA) sa transporte oameni in spatiu, informatie care a dus la o crestere de aproape 36% a actiunilor companiei miliardarului Richard Branson, transmite CNBC.